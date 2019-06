MotoGp – Terminato il warm up ad Assen: Viñales conferma la superiorità Yamaha, Rossi sempre in difficoltà [TEMPI]

Il pilota della Yamaha conferma il suo feeling con la pista olandese, precedendo nel warm up Dovizioso e Quartararo

Maverick Viñales chiude davanti a tutti il warm up del Gp d’Olanda, il pilota della Yamaha ferma il crono sull’1:33.677 precedendo di oltre tre decimi la Ducati di Andrea Dovizioso. Lo spagnolo conferma il feeling con il tracciato di Assen, preparandosi al meglio in vista della gara di questo pomeriggio. Buona la crescita anche del team di Borgo Panigale, che tiene dietro con Dovi il poleman Quartararo.

Quarta posizione invece per Marc Marquez, seguito da Alex Rins e dal sorprendente Pol Espargaro su KTM. Settimo tempo invece per Nakagami, mentre completano la top ten Petrucci, Mir e Morbidelli. Sempre in difficoltà infine Valentino Rossi, che non va oltre la tredicesima posizione ad oltre un secondo di distacco dal compagno di squadra.

