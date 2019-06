MotoGp – Terminate le Fp1 del Gp d’Olanda: Quartararo super ad Assen, Rossi e Dovizioso fuori dalla top 10 [TEMPI]

Quartararo davanti a tutti al termine della prima sessione di prove libere del Gp d’Olanda: fuori dalla top ten Valentino Rossi e Andrea Dovizioso

E’ ufficialmente iniziato il weekend di gara del Gp d’Olanda: i piloti della MotoGp sono scesi in pista per la prima sessione di prove libere ad Assen, al termine delle quali è stato Quartararo a segnare il miglior tempo. Il francese del team Petronas ha fermato il cronometro sull’1.33.909, lasciandosi alle spalle Vinales e Petrucci. Il ternano della Ducati è riuscito a fare un bel balzo in avanti sul finale nonostante la spaventosa caduta ad inizio sessione.

Quarto invece Rins, seguito da Nakagami e Marquez. Più lontani invece Rossi e Dovizioso, rispettivamente 12° e 13°. Paura per Jorge Lorenzo, trasportato in ambulanza al centro medico dopo una brutta caduta.

