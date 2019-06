MotoGp – Quartararo in pole ad Assen, Valentino Rossi parte da lontano: la griglia di partenza del Gp d’Olanda

El Diablo in pole position: Quartararo davanti a Vinales e Rins, la griglia di partenza del Gp d’Olanda

E’ Fabio Quartararo il più veloce nelle qualifiche del Gp d’Olanda: il francese della Petronas ha segnato il miglior tempo oggi pomeriggio ad Assen, lasciandosi alle spalle Vinales e Rins. Splendida pole position per El Diablo, seguito dallo spagnolo della Yamaha. Fuori dalla prima fila per la prima volta nel 2019 Marc Marquez, che domani partirà dalla quarta casella in griglia. Più lontani i ducatisti, con Petrucci e Dovizioso rispettivamente settimo e undicesimo, mentre dovrà fare una gara in rimonta domani Valentino Rossi, 14° dopo non essere riuscito a staccare il pass per la Q2.

La griglia di partenza del Gp d’Olanda:

1ª fila: 1. Quartararo, 2. Vinales, 3. Rins

2ª fila: 4. Marquez, 5. Mir, 6. Crutchlow

3ª fila: 7. Petrucci, 8. Nakagami, 9. Morbidelli

4ª fila: 10. Miller, 11. Dovizioso, 12. Espargaro

5ª fila: 13. Bagnaia, 14. Rossi, 15. Espargaro A

6ª fila: 16. Abraham, 17. Oliveira, 18. Zarco

7ª fila: 19. Syahrin, 20. Iannone, 21. Rabat

