MotoGp – Quartararo incredulo, Viñales felice e Rins soddisfatto: le parole dei top-3 dopo le qualifiche del Gp di Assen

Splendida pole position per Fabio Quartararo ad Assen, il pilota francese lascia le briciole ai propri avversari, ottenendo il miglior tempo al termine di una qualifica davvero perfetta.

Il rider del SIC Petronas Team precede la Yamaha ufficiale di Viñales di un decimo, ottenendo così la terza partenza al palo al primo anno in MotoGp. Completa la prima fila Alex Rins, fermatosi ad oltre quattro decimi dal super tempo di Quartararo. Felice e soddisfatto nel parco chiuso il francese: “è incredibile provare quella sensazione di velocità in questo circuito, ho fatto una buona strategia nell’ultimo settore e ho fatto la pole in questo circuito mitico. Alla curva 15 sono entrato super veloce grazie al vento e sono riuscito a fare questo super tempo“. Felice anche Viñales: “non ho centrato la pole per poco, sono comunque contento perchè c’è margine di miglioramento, soprattutto nel terzo settore. Stiamo facendo un ottimo week-end, domani proveremo ad andare forte e rimanere lì davanti“. Soddisfatto Rins: “sono contento perchè sono in prima fila per la prima volta ad Assen, ma è importante che abbiamo un bel passo. Siamo forti qui e speriamo che sia una bella gara, anche se complicata considerando la lunghezza“.

