MotoGp – Dalla passione per gli stronzi all’incontro con Iannone, Giulia De Lellis svela: “mi ha cercata lui, ma adesso rosica” [VIDEO]

Giulia De Lellis tra sincerità ed ironia: la fidanzata di Andrea Iannone racconta come è nata la loro relazione e non solo…

E’ ormai stata ‘ufficializzata’ la relazione dell’estate 2019: Giulia De Lellis e Andrea Iannone stanno insieme. Dopo i primi scoop, i due hanno deciso di uscire allo scoperto, con la bella influencer che è apparsa senza troppi ‘nascondini’ al Montmelò, per poi dedicarsi una breve vacanza al mare col pilota dell’Aprilia.

Storie Instagram e post social di coppia stanno diventando sempre più frequenti per Giulia e Andrea, che non hanno intenzione di nascondersi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è ancora una volta al fianco del suo uomo nel paddock della MotoGp: Giulia De Lellis ha deciso di accompagnare Andrea Iannone ad Assen, dove domenica si correrà il Gp d’Olanda.

Da sola nel Motorhome di Iannone, per ‘ammazzare il tempo’, Giulia De Lellis ha chiesto ai suoi fan di farle qualche domanda e, ovviamente, non sono mancate quelle proprio sulla sua relazione con Iannone. L’influencer ha raccontato che in un primo momento, quando ha conosciuto Andrea, non nutriva proprio una grande simpatia nei suoi confronti, per poi elogiare le doti del suo uomo e raccontare come l’ha conquistata.

