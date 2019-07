MotoGp – Si spengono i semafori ad Assen: ecco la partenza del Gp d’Olanda [VIDEO]

Semafori spenti, adrenalina che sale ed emozioni che possono finalmente affiorare. Il Gran Premio d’Olanda è cominciato, sul circuito di Assen parte lo spettacolo con Quartararo in pole position davanti a Viñales e Rins.

Marc Marquez scatta dalla seconda fila per la prima volta in questa stagione, una posizione inedita che lo spagnolo tenterà di migliorare subito. Nelle retrovie invece Valentino Rossi, chiamato ad una furiosa rimonta dopo il quattordicesimo posto ottenuto in qualifica. Ecco il video della partenza:

VEDI ANCHE >>> MotoGp – Che schianto per Valentino Rossi ad Assen: il ‘Dottore’ vola fuori pista come un proiettile, paura per Nakagami [VIDEO]

Lights out at Assen! 🚦

Who did the best @MissionWinnow start of the #DutchGP? Vote now! ⬇️#MotoGP pic.twitter.com/3lFDOn6WnP

— MotoGP™ 🇳🇱 (@MotoGP) 30 giugno 2019