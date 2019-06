MotoGp, Vinales si gode una super Yamaha: “la M1 è al top, devo solo concentrarmi a guidarla al meglio”

Il pilota della Yamaha si è detto soddisfatto del comportamento della M1 nella giornata di oggi, esprimendo ottimismo in vista del prosieguo del week-end

Ottima prestazione per Maverick Vinales nella seconda sessione di prove libere del Gp di Assen, lo spagnolo della Yamaha ha fatto segnare il miglior tempo, fermando il crono sull’1:32.638.

Un modo perfetto per cominciare il week-end olandese, nonostante ai microfoni di Sky Sport l’ex Suzuki predichi calma: “penso che già abbiamo fatto dei passi avanti rispetto al passato, ma è sempre difficile capire il livello della moto. E’ solo venerdì e tutti miglioreranno, ma comunque partire così bene con un’ottima sensazione è positivo. Posso concentrarmi a migliorare la guida, la nostra moto è al top adesso e la devo sfruttare al massimo. Difficile capire i valori in pista, le gomme cambiano abbastanza anche se stamattina mi son trovato benissimo. Dobbiamo capire come andare più veloce, ma siamo comunque ottimisti. Lorenzo? Spero che si riprenda presto, non è bello quando un collega cade e si fa male. La mia speranza è quella di rivederlo presto in pista”.

