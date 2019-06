MotoGp, Viñales torna alla carica: lo spagnolo ancora infuriato per la mancata penalità a Lorenzo

Il pilota spagnolo ha parlato alla vigilia del week-end di Assen, tornando sull’incidente causato da Lorenzo durante il Gp di Barcellona

Maverick Viñales non riesce a voltare pagina, il pilota spagnolo è giunto ad Assen continuando a pensare a quanto avvenuto in gara a Barcellona, dove Lorenzo ha fatto strike in seguito ad una manovra azzardata.

Lo spagnolo della Yamaha si è nuovamente soffermato sul crash, puntando il dito contro la Race Direction per la mancata penalizzazione: “per me apri la finestra ad altre situazioni simili quando non penalizzi una manovra del genere, perché è più facile che succeda quando qualcuno fa il matto in partenza e prova a sorpassare dove è quasi impossibile farlo. Ad ogni modo, non è una scusa, cercherò di fare del mio meglio ad Assen, cominciando da venerdì e continuando fino alla gara, come sempre. Normalmente sono un pilota molto rispettoso, ma a Barcellona ero molto arrabbiato perché credo che fosse una gara nella quale avrei anche potuto lottare per la vittoria. Poi un pilota è andato oltre il limite, ha fatto un errore, e siamo caduti. Per me, come per altri piloti, quando fai una cosa del genere, devi essere penalizzato. La Race Direction ha deciso di non penalizzarlo perché ha il suo punto di vista. Non ho parlato con Lorenzo, il team mi ha detto che è venuto nel box, ma ha il mio numero, può chiamarmi. Se un pilota si scusa, lo accetterò e potremo essere di nuovo amici. Questo non è un problema. Sono molto rispettoso sempre e verso chiunque, per me non cambia nulla. La pista è la pista, ma la di fuori possiamo essere tutti amici“.

Valuta questo articolo