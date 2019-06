MotoGp, Valentino Rossi leggermente fiducioso dopo il warm-up: “abbiamo provato alcune cose e…”

Il pilota della Yamaha ha commentato l’esito del warm-up poco prima dell’inizio della gara delle Moto3

Sembra esserci qualche miglioramento sulla M1 di Valentino Rossi dopo il warm-up del Gp d’Olanda, il pilota della Yamaha infatti ha svelato prima della gara di Moto3 di aver avvertito qualche sensazione positiva rispetto a ieri.

Un feeling che permette al Dottore di guardare con occhio diverso la gara di questo pomeriggio, dove Rossi scatterà dalla quattordicesima posizione dopo aver deluso ieri nel corso delle qualifiche. Queste le sensazioni del pesarese ai microfoni di Sky Sport: “abbiamo provato cose diverse in questo warm-up ed è andata meglio, ma bisogna valutare bene anche la scelta delle gomme in base alla temperatura che ci sarà. C’è molto vento che dà fastidio, vedremo comunque la gara come si evolverà“.

Valuta questo articolo