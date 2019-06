MotoGp, Valentino Rossi terrorizzato da Quartararo e Viñales: “mi ha fatto paura vedere che…”

Il pilota della Yamaha ha commentato con molta amarezza le qualifiche del Gp d’Olanda, soffermandosi sull’importante gap accumulato nei confronti Viñales

Difficile per Valentino Rossi commentare le qualifiche del Gp d’Olanda, dominate dalle… Yamaha. Il fatto di non essere là davanti insieme a Viñales e Quartararo è qualcosa che sorprende il Dottore, incapace di darsi una risposta interrogandosi sul gap che lo divide dal compagno di squadra.

Intervistato nel post qualifiche, il pesarese ha ammesso: “non sappiamo bene cosa sia successo, c’è molta differenza. Maverick va bene e io vado male. Nell’altro box, Quartararo va bene e Morbidelli va male” le parole di Rossi riportate da Motorsport.com. “Sinceramente non lo sappiamo perché. Stamattina ero ottimista, perché ero abbastanza veloce, ma pomeriggio con il caldo ho avuto più problemi e sono stato più lento, perché ho perso molto grip. Loro invece hanno continuato ad andare molto forte, quindi penso che domani sarà molto difficile, perché se non sarà così caldo, magari cambierà poco. Quelli che hanno fatto veramente paura sono stati Vinales e Quartararo, perché hanno fatto i loro tempi girando da soli. Anche Rins, che ha fatto 1’32″4, lo ha fatto dietro a Petrucci. Marc ha fatto 1’32″7 dietro a Dovi, invece loro due hanno fatto paura, sono andati veramente forte. Guardando i dati di Maverick è un po’ più veloce da tutte le parti, ma non si capisce bene la risposta. Dobbiamo pensare a noi e cercare di migliorare e poi provare a fare una buona partenza. I giovani vanno forte, il discorso del cambio di generazione però io lo sento dal 2007, che lo aveva Vermeulen a Le Mans. Sono passati 12 anni e siamo ancora qua: quelli giovani vanno forte, ma i vecchi comunque vanno. Io sono particolarmente vecchio, ma ci sono anche Dovizioso e Lorenzo che hanno comunque 32-33 anni. I giovani comunque sono pronti per vincere“.

