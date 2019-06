MotoGp, Valentino Rossi sferza la Yamaha dopo le FP2 di Assen: “ecco cosa mi ha dato fastidio oggi”

Il pilota della Yamaha ha chiuso tra i primi dieci la prima giornata di libere, ma non è apparso comunque soddisfatto del feeling con la sua Yamaha

Nono tempo per Valentino Rossi nella seconda sessione di prove libere del Gp di Assen, il pilota della Yamaha si è migliorato rispetto al mattino, dove aveva dovuto fare i conti con un problema ad un sensore.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il Dottore ha espresso il proprio punto di vista sulla giornata di oggi, tradendo un po’ di preoccupazione: “siamo nei primi dieci e non è male, è importante ed è anche l’obiettivo per domani mattina. Nono sono però molto contento, il mio passo non è fantastico e sono un po’ lento rispetto ai cinque uomini là davanti. Mi manca un po’ e sono in ritardo nelle parti veloci della pista, non ho un buon feeling e non riesco a portar dentro abbastanza velocità. C’è tanto lavoro da fare sul setting e sulle gomme, la scelta è molto aperta e dobbiamo cercare di migliorare in quei punti per essere più veloci. Stamattina abbiamo avuto un problema con la prima moto che era tra l’altro quella buona, abbiamo perso un quarto d’ora ed è stato difficile tornare sul nostro passo. Tutti sono migliorati, a me ha dato un po’ fastidio non essere sceso subito in pista ma è andata così“.

Sulla caduta di Lorenzo, Valentino Rossi ha ammesso: “mi sembra che Lorenzo con questa moto abbia un problema grande, che è il feeling con l’anteriore, perché cade sempre allo stesso modo. E’ una situazione difficile, perché sembra che non riesca a risolvere questo problema, poi ormai per andare così forte devi avere un buon feeling con la tua moto, ma se ogni volta cadi, lo perdi. Alla fine a Barcellona stava andando anche bene e ha fatto un errore. Non so se si può parlare di sfiga, lui ha proprio un problema tecnico su questa moto. E’ difficile perché il feeling con il davanti è la prima cosa che devi avere con la tua moto. Continuare a cadere ogni volta che spingi un po’ più forte è una cosa che anche psicologicamente è difficile da affrontare, perché ogni volti lasci per strada un po’ di feeling. E’ dura, è un momento difficile per lui, ma la sua velocità non è in dubbio. Però deve un attimo ragionare e capire cosa succede“.

