MotoGp, Petrucci mette fretta alla Ducati: “c’è la volontà di proseguire. Rinnovo? Bisogna far quadrare i numeri…”

Il pilota della Ducati ha parlato del rinnovo del suo contratto, in scadenza al termine di questa stagione

Tre podi consecutivi, di cui una vittoria al Mugello che gli ha regalato la prima gioia in classe regina. Danilo Petrucci vive un momento magico, meritandosi gara dopo gara il rinnovo di quel contratto che scade al termine di questa stagione.

Interrogato alla vigilia del week-end di Assen sull’argomento, il ternano ha ammesso: “hanno parlato la Ducati e il mio manager e c’è la volontà da parte di entrambi di continuare insieme, perché stiamo andando bene. Chiaramente ci dobbiamo un po’ mettere d’accordo su dei numeri, ma penso che siamo tutti felici di restare come siamo adesso. Mi piacerebbe andare in vacanza con qualcosa di definito, anche perché queste due gare sono abbastanza cruciali per quanto riguarda la seconda parte di campionato. Se riuscissimo a recuperare un po’ di punti su Marc, affronteremmo la pausa un po’ meglio e andrei in vacanza con un po’ più di tranquillità. Il Gp di Assen? Nel 2016 ho rotto quando ero in testa e nel 2017 ho perso la gara all’ultimo giro con Valentino. E’ chiaro che le condizioni ci aiutano quando c’è molto grip in pista e se farà molto caldo non credo che sarà così. Anche l’anno scorso però Dovi ha fatto una buona gara, quindi penso che sarà solo da capire l’adattamento delle gomme al circuito come al solito. Vogliamo lottare per stare sul podio, ma non sarà per niente facile“.

