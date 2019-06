MotoGp, Petrucci mastica amaro in Olanda: “mi son preso dei bei rischi, ma le alte temperature mi hanno condizionato”

Il pilota ternano non è apparso particolarmente felice del risultato ottenuto in qualifica in Olanda, considerando il settimo posto in griglia

Non proprio una qualifica da ricordare per Danilo Petrucci in Olanda, il pilota ternando ha siglato il miglior crono personale di 1:33.282 ed aprirà la terza fila sulla griglia di partenza del Gran Premio di domani.

Un settimo posto che non può soddisfare più di tanto il rider della Ducati, che ha espresso le proprie sensazioni al sito ufficiale del team: “ho cercato di spingere al massimo in qualifica, prendendo anche dei bei rischi, ma le alte temperature ci hanno messo un po’ in difficoltà, diminuendo sia il grip che la stabilità della moto in generale. Senza dubbio ci aspettavamo di fare di meglio. Peccato, perché questa mattina in FP3 mi sentivo particolarmente a mio agio ed avevo detto alla squadra che la moto era la migliore che avessi mai guidato qui ad Assen, tanto che avevo fatto segnare anche il record provvisorio della pista. Bisogna dire che è stata anche una sessione particolarmente concitata, perché ci siamo marcati stretti un po’ tutti. Domani dovrebbe fare meno caldo, o almeno lo spero: ora analizzeremo i dati nel dettaglio per esprimerci al meglio in gara”.

Valuta questo articolo