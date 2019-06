MotoGp, buone sensazioni per Petrucci: “Assen è una pista che mi piace, la pioggia potrebbe avvantaggiarmi”

Il ternano arriva all’appuntamento olandese con il terzo posto ottenuto a Barcellona, un ottimo viatico per approcciarsi bene alla gara di Assen

Il terzo posto di Barcellona da cui ripartire, provando ad ottenere un altro buon risultato in occasione del Gp di Assen. Danilo Petrucci vuole allungare più possibile questo suo momento positivo, continuando a risalire la china in classifica dopo un inizio di stagione non facile.

Intervistato al sito ufficiale della Ducati, il ternano ha ammesso: “ho sempre avuto buone sensazioni ad Assen, è una delle mie piste preferite nonostante sulla carta non sembri essere la più adatta per la nostra moto. Sto attraversando un momento positivo, quindi voglio innanzitutto essere competitivo e continuare a lottare per il podio, come ho fatto nelle ultime gare. Lo scorso anno abbiamo vissuto un weekend difficile in Olanda, e quindi avrò una motivazione in più per far bene. Il meteo sarà un’incognita e, anche se il mio stile di guida e le caratteristiche della DesmosediciGP potrebbero avvantaggiarci con la pioggia, spero in una gara asciutta. Abbiamo un’altra buona occasione per ottenere un bel risultato”.

Valuta questo articolo