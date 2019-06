MotoGp, Meregalli distrugge Lorenzo: “puntualizza sempre di essere un 5 volte campione del mondo, ma…”

Il Team Director della Yamaha ha commentato quanto avvenuto nel corso del Gp di Barcellona, lanciando una frecciata velenosa a Jorge Lorenzo

La Yamaha esce con le ossa rotte da Barcellona, zero punti per il team ufficiale a causa della carambola innescata da Jorge Lorenzo in curva 10, costata il ritiro anche ad Andrea Dovizioso.

Un errore da principiante secondo Maio Meregalli che, nel post gara, non ha usato parole tenere nei confronti del maiorchino: “ciò che è successo brucia tanto. Forse un rookie alla prima gara può commettere un errore del genere, non un 5 volte campione del mondo come lui è solito puntualizzare. E’ un risultato molto deludente e difficile da accettare per un fine settimana altrimenti buono per il nostro team. È particolarmente crudele, perché non c’era nulla che Vale e Maverick avrebbero potuto fare per evitare l’incidente, eravamo abbastanza fiduciosi che oggi saremmo stati in grado di ottenere un buon risultato. Abbiamo sicuramente iniziato la gara con un obiettivo completamente diverso dal risultato ottenuto. Siamo stati molto sfortunati, ma le gare non sono sempre corrette. Tutto quello che possiamo fare è guardare gli aspetti positivi. Entrambi i nostri piloti erano in grado di lottare per un podio. Ci dimostra che stiamo salendo di nuovo, quindi non vediamo l’ora che arrivi il prossimo round ad Assen. Proveremo alcuni aggiornamenti durante il test IRTA, incentrati principalmente sul miglioramento della scorrevolezza in accelerazione“.

Valuta questo articolo