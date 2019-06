MotoGp, Marquez per nulla sorpreso: “sapevo che la qualifica sarebbe stata dura, ma non molliamo”

Quarto posto per lo spagnolo sulla griglia di partenza del Gp d’Olanda, un risultato che comunque non lo preoccupa

Per la prima volta quest’anno Marc Marquez non partirà in prima fila, lo spagnolo infatti ha chiuso al quarto posto le qualifiche del Gp di Assen, palesando una certa difficoltà nel tenere a bada la sua Honda.

Un risultato che tuttavia non preoccupa il campione del mondo: “è la prima volta che non partiamo dalla prima fila, ma siamo lì. Ci aspettavamo di fare fatica, oggi il passo era buono ma nel giro secco fatichiamo. La moto è pesante rispetto alle altre, ma sul passo gara siamo competitivi. Quartararo di solito cala in gara, ma vedremo come andrà. Proveremo a fare del nostro meglio, in qualifica potevamo fare di più ma non era giusto rischiare, perché avremmo potuto finire come Lorenzo. Sono contento del ritmo di gara e sapevamo prima delle qualifiche che sarebbe stato difficile visto che c’è più concorrenza del solito. Sembra che al mattino sia un po’ complicato ma poi nel pomeriggio, quando le condizioni si scaldano, siamo lì. Penso che sarà una gara molto combattuta domani, ci sono quattro o cinque di noi con un buon passo. Normalmente questo è un circuito in cui fatichiamo, ma lo era anche il Mugello e siamo arrivati secondi così come il Montmelo e abbiamo vinto. Vediamo se puntare alla vittoria o fare una gara di gestione, Viñales e Quartararo sono molto forti, soprattutto Maverick sembra avere qualcosa in più rispetto a Fabio, ma si deve vedere in gara. Però se la Yamaha può vincere su un circuito, penso che sia questo. Noi guardiamo alla classifica, Viñales è a 100 punti da noi, mentre Quartararo è ad 89. Comunque proveremo a fare il nostro massimo”.

