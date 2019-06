MotoGp – Oscar non ce l’ha fatta: il tifoso ‘aiutato’ da Vinales è volato in cielo, il post di Maverick [FOTO]

Terribile lutto per Maverick Vinales: lo spagnolo saluta il suo grande fan Oscar, il ragazzo malato di cancro al quale ha donato 80mila euro per una protesi

8 mesi fa, Maverick Vinales faceva visita in ospedale ad un fan speciale: il pilota spagnolo di MotoGp ha voluto aiutare un suo grande tifoso, Oscar Fernandez Moreno, donandogli 80mila euro necessari per una protesi. Il giovane 23enne aveva perso una gamba a causa di un tumore e desiderava tanto poter tornare a camminare. Oscar era riuscito a raggiugere il suo sogno speciale: e grazie all’aiuto di Vinales è tornato ad una vita normale, fatta di tuffi in piscina, divertimento e tanto amore.

Oggi, però, Vinales ha ricevuto una terribile notizia: Oscar purtroppo è morto. “Riposa in pace lottatore. Le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia“, ha scritto Vinales su Instagram pubblicando una vecchia foto scattata con Oscar in ospedale.

