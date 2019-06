MotoGp, Jack Miller distrugge Jorge Lorenzo: “è davvero ridicolo, credo che sia semplicemente un pazzo”

Il pilota australiano ha puntato il dito contro il maiorchino, accusandolo di tenere in pista un comportamento pericoloso per gli altri piloti

Jorge Lorenzo è nell’occhio del ciclone, soprattutto dopo la carambola causata a Barcellona nell’ultima gara disputata. Un errore non da campione del mondo, che ha fatto andare su tutte le furie Yamaha e Ducati, viste le contemporanee cadute di Dovizioso, Viñales e Valentino Rossi.

Sul comportamento di Lorenzo si è soffermato anche Jack Miller, che non le ha mandate a dire allo spagnolo: “è fuori controllo nei primi giri, è davvero ridicolo. Quello che mia ha combinato al Mugello è passato inosservato, ma l’ha rifatto con Marc Marquez a Jerez in curva 6 nel giro di riscaldamento. Deve calmarsi negli outlap, perché va subito al massimo. Voglio dire, in questa stagione ha avuto già 4 cadute nei suoi outlap, questo è un chiaro sintomo del fatto che spinge troppo al primo giro. Non so perché faccia così, credo semplicemente che sia un pazzo. Non c’è una singola ragione per comportarsi così”.

Valuta questo articolo