MotoGp – Matrimonio in arrivo in casa VR46: Francesca Sofia Novello & co. si trasformano in… Ucce per l’addio al nubilato [FOTO e VIDEO]

Quando il gatto non c’è i topi ballano: Valentino Rossi e Uccio ad Assen per il Gp d’Olanda e le fidanzate Francesca Sofia Novello e Pamela se la spassano. Che divertimento all’addio al nubilato

In casa VR46 si trova sempre il modo di far festa: è da due anni però ormai che non si festeggia per una vittoria di Valentino Rossi, che non sale sul gradino più alto del podio dal Gp d’Olanda 2017, ma il Dottore è riuscito lo stesso a regalare qualche gioia, con gare mozzafiato e splendidi podi. Ci hanno pensato anche i giovani dell’Academy a dar modo a tutto lo staff di festeggiare: tra vittorie in gara e splendidi Mondiali.

Adesso, però, è arrivato il momento di festeggiare un uomo che vive molto ‘dietro le quinte’, Uccio Salucci: il braccio destro di Valentino Rossi e direttore sportivo della VR46 convolerà presto a nozze con la sua compagna Pamela, madre della sua bellissima Vittoria, di cinque anni. Non è chiaro quale è la data scelta da Uccio e Pamela, ma il matrimonio sembra imminente (potrebbe essere durante la pausa estiva della MotoGp: dal 7 luglio al 4 agosto) poichè si è tenuto ieri sera un simpatico e divertente addio al nubilato. Nelle storie Instagram di Francesca Sofia Novello non sono mancati i video divertenti con tutte le partecipanti che si sono trasformate in… “Ucce“. La fidanzata di Valentino Rossi ha aggiornato tutti i fan con divertenti video e bellissime foto.

