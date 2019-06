MotoGp – Marquez e la strategia in qualifica al Mugello: “ho imparato da Valentino Rossi”

Marc Marquez e la strategia in qualifica al Mugello: le affermazioni dello spagnolo della Honda sono sorprendenti

Marc Marquez, secondo ieri al Gp d’Italia, ha fatto parlare molto di sè nel sabato delle qualifiche al Mugello per la strategia adottata in pista per raggiungere la pole position. Lo spagnolo della Honda ha infatti seguito la scia di Andrea Dovizioso ed è così riuscito a conquistare la prima posizione della griglia di partenza del Mugello.

A Marc, Marquez ha spiegato il perchè della sua strategia, rivelando un dettaglio molto importante: “non avevo questa strategia in mente, è stata improvvisata, ma provocata, sono uscito e dal primo momento Pirro mi stava marcando, almeno è l’impressione che ho avuto, mi sono fermato a cambiare la gomma e lui mi ha aspettato. Ho detto a Santi, che dovevamo cambiare e usare la stessa strategia, ma al contrario, stavo aspettando che Pirro tirasse, ma non lo ha fatto. Quindi ho aspettato a Dovi e sono uscito bene. Non è il miglior modo di conseguire la pole, però oggi dovevo fare così. Il team aiuta molto e dà tranquillità, però oggi sono stato io a decidere la strategia all’ultimo momento. Valentino ha dato molti insegnamenti su questo, di strategia in classifica ed è ha sempre portato fuori un po’ di più. Ho imparato abbastanza da Valentino. Logicamente alcune strategie andranno male, ma quando hai la velocità è più facile che la strategia venga bene“, ha affermato lo spagnolo della Honda.

