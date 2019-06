MotoGp – Marquez concentrato ad Assen, dalla richiesta ai ‘piani alti’ alle novità per Lorenzo: “utili per lui, ma io…”

Marquez concentrato e con i piedi per terra ad Assen: le parole del campione del mondo in carica nella conferenza stampa del Gp d’Olanda

Ad Assen i piloti sono stati protagonisti oggi della conferenza stampa del Gp d’Olanda: la MotoGp è pronta a regalare spettacolo, con un nuovo appuntamento speciale. Marquez è concentratissimo e motivato a far bene dopo aver allungato nettamente due settimane fa con la vittoria del Montmelò. Lo spagnolo della Honda dovrà però fare i conti con i suoi rivali, a caccia del riscatto dopo la caduta di Barcellona.

Marquez è comunque concentrato a far bene, consapevole di essere in un ottimo stato di forma: “ancora ne mancano di gara, son molto contento della performance di questa stagione, in generale stiamo girando bene, cerchiamo di gestire bene le situazioni al meglio, ma sappiamo che arriveranno delle gare in cui avremo difficoltà e ci saranno dei momenti in cui dovremo essere più concentrati e lavorare ancora più duro, comunque qui abbiamo qualcosa da riprovare, abbiamo due gare importanti, prima qui e poi al Sachsenring prima della pausa estiva. Cercheremo di continuare su questa direzione per vivere anche poi al meglio le vacanze“, ha esordito in conferenza stampa.

“L’anno scorso siamo arrivati qui alla conferenza stampa con dei dubbi, perchè di solito è un circuito in cui abbiamo difficoltà, ma siamo riusciti a fare un buon weekend e ce l’abbiamo fatta a portare a casa la vittoria, oltre i 25 punti è stato proprio bello quello che abbiamo fatto in gara, cercheremo di mantenere questo feeling speciale e di trovare la soluzione migliore per domenica. Normalmente quando la pista è più calda c’è meno grip quindi è più scivolosa, in gara comunque dai il 100% e per questo motivo ci sono più cadute, comunque questo weekend sembra che ci darà temperature alte per sabato e domenica ma non penso che questo non sia collegato alle cadute, è più legato al layout, ad Assen di solito non ci sono molte cadute“, ha aggiunto lo spagnolo.

Non è mancato un commento sulle novità Honda per Lorenzo: “Novità Honda? Penso sia utile per lui, ne ha bisogno, ma sinceramente io sono concentrato sulla mia gara, io non prevedo modifiche sulla mia carena questo weekend“.

Infine Marquez ha risposto ad un’interessante domanda di una bambina seduta in platea, che ha chiesto ai piloti cosa cambierebbero nel regolamento: “più gare meno test“, ha affermato.

