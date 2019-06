MotoGp, Marquez avverte Lorenzo: “Honda moto poco stabile? Finché vinciamo, non è un problema”

Il pilota della Honda ha analizzato la caduta del compagno di squadra, per poi soffermarsi sulla proprio giornata di libere

Non proprio una giornata da ricordare quella andata in scena oggi ad Assen per la Honda, Lorenzo ha dovuto abbandonare il circuito per infortunio e Marquez non ha centrato la top-five né al mattino e né al pomeriggio.

Il campione del mondo ha commentato con un po’ di delusione quanto avvenuto oggi in pista, partendo dalla caduta del maiorchino: “si è visto che la Honda è una moto non facile da guidare. Per questo sono caduto tanto l’anno scorso e lo stesso è successo a Lorenzo quest’anno: stiamo lavorando per avere una moto più stabile, però se vinciamo non è un problema molto grande. La mia giornata? Per il mio rendimento sono contento, penso che abbiamo fatto una bella giornata. Abbiamo un bel passo e domani dobbiamo lavorare perché ci sono 4-5 piloti molto vicini“.

Valuta questo articolo