MotoGp, Lorenzo non le manda a dire a Viñales: risposta piccata del maiorchino al pilota Yamaha

Clima teso tra Jorge Lorenzo e Maverick Viñales, protagonisti dell’incidente che a Barcellona ha condizionato l’intero Gp della Catalogna. Il pilota della Yamaha è tornato ieri a puntare il dito contro la Federazione, colpevole di non aver punito il maiorchino creando un pericoloso precedente per il futuro.

Il rider della Honda ha però risposto per le rime, ammettendo di non avere nessuna intenzione di chiarirsi con il suo connazionale: “non ho alcuna intenzione di parlare con Maverick. Il motivo? Ragioni mie. Con Valentino non penso sia necessario, quello che dovevo fare l’ho fatto. In quel momento non li ho trovati, c’era solo Dovizioso. Però non serve a niente, la situazione non può cambiare. Hanno capito e va bene così. Bisogna voltare pagina”.

