MotoGp – Jorge Lorenzo salta le FP2 di Assen: il maiorchino ancora in ospedale dopo la caduta delle FP1

Jorge Lorenzo salta le FP2 del Gp d’Olanda: il maiorchino, caduto rovinosamente durante le FP1, resterà in ospedale per ulteriori accertamenti medici

Le FP2 del Gp di Assen inizieranno senza un grande protagonista. Jorge Lorenzo infatti non sarà presente al via insieme agli altri piloti nell’ultima sessione di prove libere odierna. Il pilota della Honda è caduto rovinosamente nelle FP1, venendo trasportato subito in ospedale. Tramite un annuncio social, la Honda ha reso noto che Jorge Lorenzo rimarrà ancora in ospedale per ulteriori accertamenti medici sulle sue condizioni. Ad oggi risulta in dubbio anche la sua presenza in pista nella giornata di domani.

Valuta questo articolo