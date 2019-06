MotoGp – Jorge Lorenzo salta Assen e non solo: il VIDEO della terribile caduta che ha messo il maiorchino fuori gioco

Jorge Lorenzo fuori gioco ad Assen: le immagini della terribile caduta del maiorchino della Honda

L’esito degli accertamenti a cui è stato sottoposto Jorge Lorenzo è dei peggiori: nessuno avrebbe mai desiderato che il maiorchino fosse costretto a saltare la gara di Assen, e forse non solo questa, a causa delle conseguenze riportate dopo la caduta di oggi nelle Fp1 del Gp d’Olanda.

Gli esami a cui è stato sottoposto il pilota della Honda all’ospedale di Assen hanno evidenziato una frattura della sesta vertebra e per questo motivo il maiorchino non è idoneo per gareggiare domenica in Olanda e non è ancora chiaro quali saranno i tempi di recupero.

Non tutti hanno potuto vedere l’incidente di Lorenzo, per questo motivo riproponiamo il VIDEO della caduta del maiorchino della Honda, volato via dalla sua Honda in curva 7. Fatali sono state, per il pilota, le diverse ‘capriole’ effettuate sulla ghiaia, in una delle quali è parecchio evidente un movimento innaturale del collo.

