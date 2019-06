MotoGp – Jorge Lorenzo in una situazione complicata: “non l’ho vissuta molte volte! Ecco quale è il problema”

Jorge Lorenzo e le difficoltà in sella alla Honda: la saggezza del maiorchino, tra voglia di far bene e consapevolezze

L’esordio di Jorge Lorenzo con la Honda è stato tutt’altro che positivo: così come accaduto al suo arrivo in Ducati, il maiorchino ha riscontrato diverse difficoltà in sella alla sua nuova moto, non riuscendo così ad essere competitivo. Jorge Lorenzo è volato fino in Giappone per lavorare con gli ingegneri per trovare delle soluzioni che gli permettano di poter guidare al meglio la sua Honda.

“Questa per me è una situazione complicata che non ho vissuto molte volte in carriera. Questa cosa però ti fa conoscere meglio te stesso, come ragioni e come puoi modificare le tue idee. La situazione è complicata e di solito la testa pensa negativo. Devo cambiare quei pensieri trasformandoli in positivi cercando soluzioni invece di rinchiudermi nei miei problemi. In Honda hanno scelto un 5 volte campione del mondo che ha, in questo momento, dei problemi ad adattarsi alla moto. Il problema qui è il tempo, io non so quanto tempo ci vorrà, ma capisco anche che un team vincente come la Honda non vuole un pilota che arriva decimo”, ha ammesso Lorenzo a “Abc.es”.

“Io capisco perfettamente questa situazione. Nessuno ha pazienza né il pilota né la squadra. La Honda si vede che è fatta per Marquez, lui è più piccolo, le sue gambe sono più piccole, quindi ha una moto più compatta. Bisogna guidare più aggressivi, è una moto perfetta per le sue misure“, ha concluso il maiorchino.

Valuta questo articolo