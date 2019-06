MotoGp – Lorenzo e Honda verso la rottura? Il vero motivo del viaggio del maiorchino in Giappone

Jorge Lorenzo pronto a volare in Giappone per far visita alla fabbrica Honda: il vero motivo del viaggio del maiorchino

L’inizio della stagione 2019 di MotoGp non ha sorriso a Jorge Lorenzo: reduce da un periodo difficile a causa dei vari infortuni, il maiorchino sta ancora faticando a trovare confidenza in sella alla sua nuova moto, la Honda. Nelle ultime ore hanno creato scompiglio le frecciatine di Marquez al suo nuovo compagno di squadra: Lorenzo ha infatti affermato di aver chiesto alla Honda una moto più facile da guidare, ma il campione del mondo in carica ha replicando spiegando che bisogna stare davanti per farsi ascoltare dalla squadra.

Nonostante ciò, Jorge Lorenzo è in partenza per il Giappone: se i primi rumors parlavano di un viaggio per interrompere in netto anticipo il rapporto tra il maiorchino e la Honda, durante il weekend di gara del Mugello è stato messo in chiaro che non c’è alcuna intenzione tra le due parti di dirsi addio. Lorenzo infatti è pronto ad un lungo viaggio per incontrare i vertici Honda e lavorare sodo per accelerare il suo adattamento.

Valuta questo articolo