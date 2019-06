MotoGp – Infortunio Lorenzo, Jorge non molla: la promessa ai fan dopo la caduta ad Assen

Le prime parole di Jorge Lorenzo dopo la terribile caduta di oggi nelle prime libere del Gp d’Olanda

Giornata amarissima, quella di oggi, per Jorge Lorenzo ad Assen: il maiorchino è stato protagonista di una terribile caduta, che lo costringe a saltare il Gp d’Olanda e non solo. Non sono ancora noti i tempi di recupero del pilota della Honda, che si è fratturato due vertebre.

Nonostante la delusione e l’amarezza, Jorge Lorenzo non perde l’ottimismo e la motivazione: “a causa della caduta mi sono fratturato entrambe le vertebre T6 e T8. L’infortunio non mi permetterà di correre ad Assen e al Sachsenring. Domattina volerò a Lugano e farò tutti i trattamenti possibili per prepararmi e andare a Brno”, queste le prime parole del maiorchino in un comunicato Honda.

