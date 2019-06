MotoGp – Infortunio Lorenzo, Honda da applausi: il bel gesto per Jorge ad Assen [FOTO]

Jorge Lorenzo costretto a guardare la casa la gara di Assen: il bel gesto della Honda per il pilota maiorchino

Jorge Lorenzo salterà il Gp di Assen e non solo: il maiorchino è stato vittima ieri di una terribile caduta nelle Fp1 del Gp d’Olanda, a causa del quale si è fratturato due vertebre e non potrà tornare in sella alla sua Honda. Jorge Lorenzo ha promesso a tutti i suoi fan di tornare in pista il prima possibile, probabilmente a Brno, ormai dopo la pausa estiva e, intanto, si consola con tutti i messaggi di supporto che riceve da ore ormai.

Bellissimo il gesto della sua squadra: la Honda ha infatti preparato la moto di Lorenzo ai box, questa mattina ad Assen, con un bel messaggio per il pilota maiorchino. “Torna più forte“, hanno scritto in un foglietto sul cupolino della Honda di Lorenzo. “Tornerai e sarai più forte, Forza Jorge!“, ha scritto la Honda su Instagram.

Valuta questo articolo