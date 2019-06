MotoGp – Iannone ‘abbandona’ Giulia De Lellis sotto il sole nella sua Ferrari: la vendetta dell’influencer è… malvagia [VIDEO]

Che erroraccio di Iannone: Giulia De Lellis abbandonata sotto al sole cocente sulla Ferrari del pilota Aprilia, la vendetta dell’influencer è… malvagia

Giulia De Lellis è Andea Iannone sono ormai usciti allo scoperto: il pilota dell’Aprilia sembra aver dimenticato Belen Rodriguez con la bella e giovane influecer, che dal suo canto, col campione di Vasto si lascia definitivamente alle spalle la storia con Damante.

I due ormai escono insieme e postano anche sui social foto e video che li ritraggono l’uno in compagnia dell’altro, in teneri atteggiamenti. Oggi, sul suo profilo Instagram la bella influencer ha pubblicato diverse storie nelle quali ha manifestato tutta la sua ‘ira’ per essere stata ‘abbandonata’ in macchina dal suo fidanzato. Sotto il sole cocente, a bordo della Ferrari di Iannone, Giulia De Lellis ha ‘minacciato’ il suo uomo di fare una strage con la sua adorata auto: “non so da quant’è che sono in macchina, comunque caro Iannone, le chiavi in macchina non le devi lasciare ad una donna arrabbiata con il caldo, e ora che faccio. Due minuti e faccio un danno, adesso capisco un attimo come funziona e faccio un disastro. Prendo questa macchina che ti piace tanto e ti faccio vedere. Anzi, mi è venuta un’idea, siccome a lui piace tanto quando gli toccano le sue macchine le sue cose, vi metto la posizione di dove mi trovo, se per favore qualcuno può venire a toccarla un po’ e magari mi spiega anche come funziona lo facciamo felice“, ha affermato in diversi video pubblicati nelle Stories.

Valuta questo articolo