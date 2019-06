MotoGP, sguardo furtivo e occhiata veloce: lo strano gesto di Valentino Rossi nei confronti di Marquez [VIDEO]

Subito dopo la bandiera a scacchi, Valentino Rossi ha sbirciato il cupolino della moto di Marc Marquez per carpirne qualche segreto

Una sbirciatina per scoprire il segreto della partenza di Marc Marquez, un’occhiata veloce per analizzare al volo il metodo utilizzato dallo spagnolo allo spegnimento dei semafori. Valentino Rossi non vuole lasciare nulla al caso e, dopo la fine delle qualifiche del Gp di Barcellona, si è affiancato al campione del mondo per la prova di partenza, sbirciando di nascosto sul suo cupolino. Il gesto del Dottore è sfuggito a Marquez ma non alle telecamere, che lo hanno beccato in… flagranza di reato. Ecco il video:

