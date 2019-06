MotoGp – Frattura ad una vertebra per Jorge Lorenzo, salta Assen e non solo: ecco i tempi di recupero

Jorge Lorenzo giudicato ‘non idoneo a correre’ ad Assen. I primi test medici hanno evidenziato la frattura della sesta vertebra: il pilota spagnolo costretto a saltare diverse gare

Arrivano brutte notizie dall’Olanda: il weekend di Jorge Lorenzo è già concluso. Dopo la rovinosa caduta nelle FP1, per la quale è stato ricoverato in ospedale, il pilota della Honda non ha preso parte alle FP2 per ulteriori accertamenti medici. I test effettuati in ospedale hanno evidenziato una frattura alla sesta vertebra, per la quale è stato giudicato ‘non idoneo a correre‘. Jorge Lorenzo non scenderà dunque in pista ad Assen e non solo: i tempi di recupero appaiono abbastanza lunghi e il maiorchino potrebbe saltare diverse gare.

Il direttore medico della MotoGp, dottor Angel Charte, ha fatto chiarezza sulle condizioni di salute di Jorge Lorenzo: “gli hanno fatto una tac che ha evidenziato una frattura della sesta vertebra. Bisogna valutare i risultati dlela risonanza magnetica per valutare la stabilità attuale. Il dottore poi lo vedrà a Barcellona. Jorge Lorenzo comunque non è idoneo a correre. La frattura va valutata attentamente e può essere grave. È una frattura stabile comunque, ma merita attenzione. Tempi di recupero? Non saranno brevi, esattamente non possiamo saperli adesso. Dobbiamo capire la portata di tutta la lesione“.

Il dottor Michele Zasa ha aggiunto: “è la vertebra dorsale, non la cervicale. Arrivano notizie frammentarie. Abbiamo avuto i risultati della tac, farà ulteriori accertamenti e un’ulteriore risonanza per valutare meglio la situazione. Lui si muoveva, non ci sono conseguenze neurologiche, il problema è unicamente osseo. Futuro? Non dovrebbero esserci problemi. Se l’entità della frattura verrà confermata è come tante altre che abbiamo visto in passato. Andrà seguito, curato e dovrà guarire bene per poter tornare. Per capire quanto ci vorrà dobbiamo vedere le immagini per dare una valutazione corretta. La frattura si deve saldare completamente e non deve dare problemi per un ritorno in moto. Dovrà passare attraverso una visita di ‘fit’. Tempi di recupero? Aiuta avere davanti la pausa estiva: 3 settimane o 1 mese aiutano tanto in queste fratture. Potrebbe tornare in moto dopo la pausa, ma dobbiamo vedere prima le immagini della frattura

Problema che si porta dietro da Barcellona? Dopo Barcellona ha fatto test molto approfonditi con un apparecchio specifico. Il trauma era a livello del petto, del torace, dello sterno. Quello che abbiamo rilevato è che è una frattura nuova, accaduta questa mattina. Dopo Barcellona non aveva dolore alla schiena. Era disorientato? Dopo ogni caduta ti manca il respiro, ti guardi intorno, il colpo è stato forte. Non ha avuto però alcun trauma cranico“.

Valuta questo articolo