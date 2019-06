MotoGp, Fabio Quartararo costretto ad operarsi: a rischio la sua presenza al prossimo Gp di Barcellona

Il pilota del team Petronas è stato operato a Barcellona dal Dr Mir per una sindrome compartimentale al braccio destro

Fabio Quartararo rischia di saltare il Gran Premio di Barcellona, il pilota francese infatti si è operato per risolvere una sindrome compartimentale al braccio destro che si trascinava ormai da un po’ di tempo.

Intervento svolto dal Dr Mir e perfettamente riuscito, ma i tempi di recupero sono al momento incerti. Per questo motivo, bisognerà attendere la risposta dell’arto per capire se il pilota del team Petronas potrà prendere parte al prossimo Gran Premio de Catalunya. “È un’operazione che non avevo previsto – le parole di Quartararo – abbiamo deciso di farla dopo aver consultato il Dr Mir. Domenica ho corso in condizioni non ottimali. Ho preferito, quindi, operarmi ora per evitare eventuali sorprese in futuro. Non è un’operazione complicata, anzi è abbastanza comune per i piloti. Non vedo l’ora di provare ad essere pronto per la prova catalana”.

