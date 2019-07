MotoGp – Dovizioso sincero dopo il quarto posto di Assen: “qui emergono i nostri limiti”

Andrea Dovizioso quarto al traguardo sul circuito di Assen, le parole del forlivese dopo il Gp d’Olanda

Il Gran Premio di Olanda, ottavo round del Campionato Mondiale MotoGP 2019 in scena sullo storico TT Circuit di Assen, si è concluso con Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci rispettivamente in quarta e sesta posizione. Entrambi i piloti del Ducati Team, partiti dalla terza e dalla quarta fila, hanno trovato un buono spunto in partenza e sono riusciti ad inserirsi nel gruppo di testa dopo soli quattro giri, con Dovizioso in quarta posizione davanti al compagno di squadra.

Col prosieguo della gara, Dovizioso e Petrucci sono poi stati protagonisti di diversi sorpassi e controsorpassi in un gruppo di quattro piloti insieme a Mir e Morbidelli. Nell’arrivo in volata Dovizioso ha difeso con successo la quarta posizione sotto la bandiera a scacchi mentre Petrucci ha chiuso la gara in sesta posizione, a soli cinque decimi dal compagno di squadra.

“Guardando il lato positivo, siamo riusciti a portare a casa il miglior risultato possibile per noi oggi. Dopo una qualifica più complicata del previsto e la partenza dalla quarta fila era facile commettere errori e correre rischi in bagarre, ma siamo comunque riusciti a recuperare posizioni in fretta e portare a casa un buon bottino in termine di punti. Purtroppo sui tracciati come questo emergono un po’ i nostri limiti e il distacco al traguardo non ci può lasciare soddisfatti, quindi dobbiamo continuare a lavorare per fare ulteriori progressi nelle aree dove fatichiamo maggiormente. Ci proveremo già a partire dal Sachsenring la prossima settimana”, queste le parole di Dovizioso al termine della gara.

