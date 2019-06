MotoGp, Domenicali punge Lorenzo: “sono incazzato con lui, quella frase sul casco gli crea solo nemici”

Il CEO Ducati ha parlato della situazione che sta vivendo Lorenzo alla Honda, sottolineando di essere arrabbiato con lui

Jorge Lorenzo rappresenta ormai il passato per la Ducati, ma Claudio Domenicali non smette di… pensare a lui. Il CEO Ducati ha analizzato il momento che sta vivendo il maiorchino alla Honda, una situazione davvero complicata che lo mette in una posizione scomoda rispetto a Marc Marquez.

Uno vince e l’altro arranca, con buona pace di chi si aspettava un duello interno all’ultimo sorpasso. Sulla questione è intervenuto proprio Domenicali ai microfoni di Marca: “sono molto triste e arrabbiato, perché credo che Jorge sia un ragazzo fantastico. Credo che lo abbiano lasciato troppo solo. La frase sul casco? Penso che non gli faccia bene, perché gli crea molti nemici e non ne ha bisogno” ha sottolineato Domenicali in riferimento a quanto scritto dal maiorchino sul suo casco ‘Non sono un grande pilota, ma un campione’. Il CEO Ducati ha poi proseguito: “è un bravo ragazzo, però è molto solo e questo mi fa arrabbiare, perché è molto veloce. Solo le tempistiche non hanno funzionato con noi, l’anno passato dal Mugello il poi è stato fortissimo, poteva vincere quasi tutte le gare. Per questo sono molto arrabbiato per lui, sinceramente”.

