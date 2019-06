MotoGp, la Ducati cerca riscatto in Olanda: dieci cose da sapere sul Gran Premio di Assen

In vista del Gran Premio d’Olanda in programma sul circuito di Assen, ecco dieci cose da sapere sulla gara olandese

Dopo un Gp di Barcellona dall’esito agrodolce, con Danilo Petrucci terzo ed Andrea Dovizioso ritirato, la Ducati è pronta a tornare in pista ad Assen (Paesi Bassi) per il Gran Premio di Olanda sullo storico TT Circuit. Il tracciato dei Paesi Bassi è tra i più iconici in calendario ed è stato spesso teatro di gare epiche, tanto da essersi guadagnato nel corso degli anni il soprannome di “Università della Moto”.

Andiamo a scoprire dieci dati chiave sulla prossima tappa:

Questo fine settimana sarà la 72a volta che il Campionato Mondiale farà tappa ad Assen, che è l’unico circuito in calendario dal 1949, anno di nascita del campionato.

Le prime edizioni del GP d’Olanda si sono disputate su strade pubbliche fino a quando, nel 1955, fu costruito l’autodromo noto come Dutch TT che, per la difficoltà e la varietà che lo contraddistinguono, ha ricevuto i soprannomi di “Cattedrale” e “Università della Moto”.

Nel 2006, il tracciato ha subito un ampio rimodellamento: la lunghezza della pista – originariamente di 7,705 metri – è stata ridotta a 4,555 metri modificando ed eliminando gran parte della prima sezione, dalla prima curva all’attuale curva 4.

Tradizionalmente il GP di Assen si correva di sabato, ma dal 2016 è stato spostato alla domenica come le rimanenti gare in calendario.

La chicane che precede il traguardo è uno dei punti più spettacolari del tracciato ed è spesso stata decisiva per il risultato finale delle gare, non senza controversie. I piloti ci arrivano ad una velocità di 260 km/h rallentando fino a 126 km/h in uno spazio di circa 160 metri in 3,8 secondi.

Ducati ha ottenuto una vittoria ad Assen in MotoGP con Casey Stoner nel 2008.

Ducati detiene il record di velocità massima ad Assen – 319,8 Km/h – fatto registrare nel 2015 con Andrea Iannone.

Il secondo posto conquistato nel 2014 è il miglior risultato di Andrea Dovizioso con Ducati ad Assen. Il pilota italiano ha raccolto altri tre podi nei Paesi Bassi, chiudendo la gara al terzo posto nel 2006, 2011 e 2012.

Dovizioso ha conquistato la pole position nel GP d’Olanda del 2016, la terza volta in cui una Ducati è partita dalla pole ad Assen, dopo il 2003 (Capirossi) ed il 2008 (Stoner).

Danilo Petrucci è salito sul podio ad Assen in MotoGP quando nel 2017 terminò la gara al secondo posto, a soli 63 millesimi dal vincitore Valentino Rossi, dopo un lungo duello con il connazionale.

