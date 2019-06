MotoGp – Danilo Petrucci incrocia le dita: “spero di finire a podio. Ad Assen farà caldo, ma non vorrei un’altra Barcellona”

Danilo Petrucci incrocia le dita per la gara di Assen: il pilota Ducati spera di finire ancora sul podio e si augura che, nonostante il caldo, non ci siano cadute in stile Barcellona

Archiviato il Gp di Barcellona con le relative polemiche che si è portato dietro, la MotoGp si sposta in Olanda per la gara del weekend che si svolgerà sul circuito di Assen. Dopo il buon terzo posto ottenuto in Catalogna, Danilo Petrucci si approccia alla gara olandese con grande fiducia e la voglia di restare ancora sul podio: “l’anno scorso la gare è andata com’è andata, fortunatamente quest’anno siamo in un momento positivo. A Barcellona abbiamo avuto qualche difficolta rispetto a Le Mans, Mugello e Jerez, ma abbiamo portato a casa un podio. Sono stato fortunato a non essere coinvolto nella caduta dei piloti e sono stato bravo a gestire la gara con Alex Rins e Fabio Quartararo che erano veloci ed è stato difficile stargli dietro. Penso che possiamo lottare anche in questa gara per il podio. Sarà un weekend con buone condizioni meteo.

Se mi aspetto tante cadute in stile Barcellona? Solitamente a Barcellona la domenica, per noi, le gare sono difficili perchè fa molto caldo e abbiamo visto tante cadute. Per tutto il weekend la pista era sporca e scivolosa, per questo forse ci sono state tante cadute. Qui la temperatura sarà alta, ma non come a Barcellona”.

