MotoGp – Che schianto per Valentino Rossi ad Assen: il ‘Dottore’ vola fuori pista come un proiettile, paura per Nakagami [VIDEO]

Terribile caduta per Valentino Rossi al Gp d’Olanda: ad avere la peggio è Nakagami, trasportato al centro medico

Termina subito il Gp d’Olanda per Valentino Rossi: dopo la delusione del Montmelò, dove il Dottore è stato messo fuori dai giochi dalla maxicaduta causata da Jorge Lorenzo, anche ad Assen il nove volte campione del mondo è finito rovinosamente a terra. Un volo shock dopo pochi giri: Valentino Rossi è volato a tutta velocità, sparato come un proiettile. Non è chiara la dinamica dell’incidente, ma è rimasto coinvolto anche Nakagami, finito rovinosamente a terra. Valentino Rossi, al quale gli si è chiuso l’anteriore della M1, nonostante la delusione per la caduta si è avvicinato al giovane collega per accertarsi delle sue condizioni. Il pilota della LCR è stato soccorso a bordo pista per essere poi trasportato al centro medico.

