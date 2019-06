MotoGp – Il caldo di Assen e gli avversari, Dovizioso pronto per il Gp d’Olanda: “ecco che gara mi aspetto”

Dovizioso pronto per la gara di Assen: le sensazioni del forlivese della Ducati alla vigilia del Gp d’Olanda

Ad Assen è tutto pronto per un nuovo appuntamento della stagione 2019 di MotoGp. Marquez vorrà confermare il suo splendido stato di forma, ma dovrà fare con dei rivali affamati di vittoria, tra cui i piloti Yamaha e Dovizioso, che al Montmelò sono rimasti coinvolti nella maxi caduta causata da Jorge Lorenzo.

Sempre con i piedi per terra, concentrato e motivato, Dovizioso ha così raccontato le sue sensazioni ai microfoni Sky alla vigilia della gara olandese: “Assen ha una pista particolare ed è una gara particolare. Ci sarà tanto caldo, costa strana per essere qui. Il livello degli avversari è più alto rispetto agli altri anni, mi aspetto una gara di gruppo. Dobbiamo vedere le gomme come si comportano, è l’aspetto che condiziona di più rispetto al weekend. Test? Continueremo a provare il telaio che abbiamo provato a Barcellona nei test, è importante avere più feedback possibili, soprattutto in una pista diversa“.

