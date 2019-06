MotoGp – La caduta al Montmelò e la carena in esclusiva per Assen, Jorge Lorenzo sincero: “è stata fatta solo per me! Ai miei colleghi dico che…”

Le sensazioni di Jorge Lorenzo alla vigilia del Gp di Assen: dagli acciacchi per le cadute a Barcellona alle novità Honda

I piloti della MotoGp sono pronti per un nuovo weekend di gara, ad Assen. Domenica si correrà il Gp d’Olanda e i campioni delle due ruote hanno raccontato oggi alla stampa le sensazioni con le quali arrivano al nuovo appuntamento stagionale.

Un po’ acciaccato per le due cadute del Montmelò, Jorge Lorenzo non perde l’ottimismo: “sicuramente Assen non è la miglior pista per me. Mi fa male un po’ la spalla e il collo, però devo pensare positivo. Nei test di Barcellona abbiamo provato cose che hanno aumentato la mia confidenza con la moto, però sono caduto ad alta velocità e questo non mi ha certo aiutato. Al Montmelo abbiamo provato cose nuove e proveremo a confermare anche qui in Olanda. Così poco a poco speriamo che la moto possa offrirmi sensazioni migliori. Spero di poter usare una nuova carena che mi conferisce più confidenza con la moto e mi semplifica la vita. Questa carena è stata fatta solo per me ed è una delle cose che mi servivano“, ha affermato il maiorchino della Honda a Motorsport.

Lorenzo ha commentato poi il digiuno di vittorie di Valentino Rossi, che non vince in una gara di MotoGp da due anni, dal Gp d’Olanda 2017: “per com’è questa MotoGP, tutto può accadere. Ci sono 10 piloti che possono vincere una gara e Valentino è tra questi“.

Infine il maiorchino ha riaperto una piccola parentesi sulla caduta del Montmelò: “non mi piace affatto aver fatto cadere 3 piloti a causa di un errore. Però non posso fare altro che chiedere scusa. Ho sempre cercato di essere uno dei piloti più cauti della griglia“.

