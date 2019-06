MotoGp – Caduta Jorge Lorenzo, pilota trasportato in ospedale: gli aggiornamenti sulle condizioni del maiorchino

Aggiornamenti sulle condizioni di Jorge Lorenzo: ecco come sta il maiorchino della Honda dopo la caduta di oggi ad Assen durante le prime libere del Gp d’Olanda

E’ iniziato nel peggiore dei modi il weekend del Gp d’Olanda per Jorge Lorenzo, dopo le due cadute al Montmelò, in gara e nella giornata dei test di Barcellona, il maiorchino è finito nuovamente rovinosamente a terra oggi nelle Fp1 ad Assen.

Il pilota della Honda ha subito lamentato diversi fastidi, a causa dei quali è stato trasportato in ambulanza al centro medico. Dopo dei primi accertamenti, lo staff medico ha deciso di portare Lorenzo in ospedale per degli approfondimenti. “Lo porteranno all’ospedale di Assen, il colpo è stato forte e hanno considerato che fosse meglio portarlo in ospedale per degli esami, è cosciente, ha preso una botta forte, e considerato quello che è successo al Montmelò, prendere un colpo nello stesso posto è dura. Ha anche problemi alla respirazione, lui non è contento certamente, sono cose che succedono, l’importante è controllare che vada tutto bene, si farà un test anche per gli altri organi vitali“, ha affermato Alberto Puig.

Lorenzo è stato sottoposto ad ecografie e radiografie a torace e schiena, ma i medici hanno ritenuto opportuni trasferirlo in ospedale per ulteriori accertamenti: “si tratta di una contusione, è arrivato abbastanza dolorante, una prima radiografia ha escluso eventi di rilievo, per sicurezza lo portiamo in ospedale ad Assen per ulteriori aggiornamenti diagnostici, probabilmente farà una tac e forse anche una risonanza. Non ci sono cose rivelanti, lui muove tutto, l’esame neurologico è a posto, ma dobbiamo vedere la tac, si era ripreso dalla caduta di Barcellona, aveva ancora dolori al petto. Per fare tutti gli accertamenti in ospedale i tempi sono stretti quindi escluderei che possa tornare in pista oggi pomeriggio“, ha affermato il Dottor Zasa della Clinica Mobile ai microfoni Sky.

Valuta questo articolo