MotoGp – Che beffa per Lorenzo, la rivelazione di Petrucci è sorprendente

Le affermazioni di Petrucci arrivano come una doccia gelata su Jorge Lorenzo: l’importante rivelazione del ternano della Ducati

Manca sempre meno alle qualifiche del Gp d’Olanda di MotoGp: i piloti sono in pista per la quarta e ultima sessione di prove libere, sul circuito di Assen, per mettere a punto il set up perfetto per lottare per le migliori posizioni in griglia di partenza.

Intanto, però, sorprendono le parole di Danilo Petrucci, che arrivano come una doccia gelida per Jorge Lorenzo. Il ternano della Ducati sta ottenendo splendidi risultati, riuscendo a stare tra i migliori anche in pista ad Assen, nonostante una brutta caduta nelle Fp1: “la botta è stata forte, ma non mi sono fatto nulla. Ero rientrato ai box perché avevo avuto un problema tecnico e quando sono tornato in pista, forse le gomme non erano in temperatura. Sono caduta alla 15, una delle curve che più mi piacciono: ero in quarta marcia a 220 km/h. E’ andata bene. L’aspetto positivo è che ho potuto finire il turno con la seconda moto, girando subito veloce. Possiamo giocarci il podio anche qui“, ha affermato Petrucci.

Successivamente è arrivata una rivelazione sorprendente, sui miglioramenti della Desmosedici: “per certi versi stiamo seguendo la direzione intrapresa da Lorenzo nel 2018: abbiamo cambiato il bilanciamento, perdendo qualcosa in frenata e in stabilità, ma guadagnando in piega. Credo che possa funzionare anche su altre piste“.

