MotoGp – Ancora un sabato disastroso per Valentino Rossi: il Dottore si ferma in Q1 ad Assen, costretto ad una gara in rimonta

Valentino Rossi ancora una volta fuori dalla Q2: il Dottore partirà dal 14° posto in griglia domani al Gp d’Olanda

Ancora un sabato preoccupante per la Yamaha: Valentino Rossi è stato penalizzato questa mattina nelle Fp3 dopo aver segnato il quinto tempo e si è visto cancellare il suo miglior tempo, scivolando così fuori dalla top ten e vedendosi dunque costretto a passare ancora una volta dalla Q1.

Un pomeriggio ancora una volta deludente per Valentino Rossi: il Dottore non è riuscito a far meglio del quarto tempo in Q1, costretto dunque domani a partire dalla 14ª casella in griglia. Volano in Q2 invece Rins ed Espargaro.

