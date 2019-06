MotoGp, Aleix Espargaro ottimista: “riabilitazione intensa, sono motivato a tornare in pista ad Assen”

Colpito da Smith nel corso del primo giro del Gp di Barcellona, Aleix Espargaro ha lavorato a ritmo di record per tornare in pista ad Assen

Aleix Espargaro è sempre più vicino a ricevere il via libera dei medici per gareggiare ad Assen, nonostante le numerose microfratture riportate dopo l’incidente con Smith a Barcellona.

Il pilota spagnolo non vuole saltare l’appuntamento olandese, come riferito da lui stesso al sito ufficiale dell’Aprilia: “ho affrontato una riabilitazione intensa, con tutte le tecniche e le attrezzature possibili. Sono contento dei risultati, perché mi sento piuttosto bene, nonostante il movimento laterale sia ancora difficoltoso, a causa dell’edema osseo. In ogni caso sono motivato a tornare in pista ad Assen, uno dei circuiti che più mi piacciono del calendario della MotoGp“.

