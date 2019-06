MotoGp, Agostini e il disastro di Valentino Rossi al Mugello: “un piccolo declino che…”

L’ex pilota campione del mondo si è soffermato sulla situazione che vive Valentino Rossi, esprimendo il proprio punto di vista

Valentino Rossi non dimenticherà facilmente l’ultimo Gran Premio del Mugello, un week-end iniziato male e finito peggio, con la caduta in gara che lo ha costretto ad incassare zero punti in classifica.

Un boccone amaro da digerire per il Dottore, pronto a riscattarsi già in occasione della gara di Barcellona, dove la Yamaha sarà chiamata a cancellare il disastro italiano. Sulla situazione che vive il pesarese si è soffermato Giacomo Agostini, esprimendo il proprio punto di vista ai microfoni del Corriere dello Sport: “quello del Mugello è stato un weekend triste per un campione come Valentino, ma può capitare. Un piccolo declino ci può stare, penso ad altri atleti leggendari che a 40 anni non rendono più come a 30: Francesco Totti o Gigi Buffon, oppure Muhammad Ali. Ma Valentino non è il pilota del Mugello, è molto meglio di così, anzi è proprio per questo che un risultato negativo fa tanto scalpore. Lui ci ha abituato in un certo modo, con gare da protagonista come in Argentina e Texas. Non posso dirlo con precisione, ma l’impressione è che la voglia di correre di Valentino sia incontrollabile, lui si diverte ancora. Ripensando alla mia esperienza, ricordo che quando iniziai ad arrivare secondo e a leggere e a sentire che venivo considerato ‘finito’, non ebbi più la forza per andare avanti in un certo modo. L’attuale situazione di Rossi non è semplice, ma non credo che sia sufficiente per demoralizzarlo”.

