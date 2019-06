MotoGp, brutta caduta per Lorenzo nelle FP1 di Assen: il maiorchino trasportato via in ambulanza [FOTO]

Il pilota della Honda è stato protagonista di una brutta caduta sul finire della prima sessione di prove libere del Gp di Assen, venendo trasportato via in ambulanza

Comincia malissimo il week-end di Assen per Jorge Lorenzo, il pilota della Honda infatti si trova in questo momento presso la Clinica Mobile per via delle conseguenze riportate in seguito ad un incidente occorsogli sul finire delle FP1. Perso il controllo della sua moto, il maiorchino ha sbattuto violentemente il collo e la testa contro la ghiaia, avvertendo molto dolore già nei minuti successivi al crash.

Sul posto è arrivata immediatamente l’ambulanza, che lo ha trasportato in Clinica per essere sottoposto ai primi esami strumentali del caso. Un periodo terribile per Lorenzo, caduto domenica a Barcellona e caduto anche lunedì nei test, facendosi male alla schiena e al posto.

