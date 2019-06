MotoGp, Dall’Igna e quel consiglio a Danilo Petrucci: “ecco cosa deve fare per meritarsi il rinnovo”

Il General Manager della Ducati ha parlato del futuro di Petrucci, dandogli un consiglio su cosa fare per guadagnarsi il rinnovo

La vittoria del Mugello ha tolto un peso a Danilo Petrucci, che lotta non solo per portare la Ducati in alto ma anche per tenersela stretta nella prossima stagione.

Il contratto del ternano scadrà alla fine di quest’anno, dunque ogni gara risulta essere fondamentale per guadagnarsi il rinnovo. Interrogato sulla questione, Gigi Dall’Igna ha espresso il proprio punto di vista ai microfoni di Motorsport.com: “puoi sempre fare le cose meglio, ma dire che puoi fare anche molto peggio di Danilo. Ha dimostrato la sua forza in tutte le gare ed è stato veloce in tutte le sessioni di prove. E’ maturato molto. Nelle prime gare non sapeva come essere protagonista, ma avrebbe potuto esserlo con quello che ha mostrato dopo. D’altra parte, a Le Mans era sempre davanti e al Mugello ha battuto il miglior Marquez senza commettere alcuna stupidata. Danilo deve continuare così, non si può chiedere di più. Il trionfo del Mugello gli permetterà sicuramente di togliersi un peso. Quando vinci dimostri a te stesso di cosa sei capace e da quel momento entri in pista in modo completamente diverso. A proposito di Miller, quando sarà il momento, faremo le valutazioni appropriate, anche se per questo è ancora presto“.

