Moto3 – Antonelli beffa tutti ad Assen: sua la pole position del Gp d’Olanda

Antonelli in pole position al Gp d’Olanda: il giovane italiano beffa tutti sul finale delle qualifiche di Assen

E’ Nicolò Antonelli il poleman del Gp d’Olanda di Moto3: il giovane italiano della SIC58 ha regalato una gioia speciale a Paolo Simoncelli, nel giorno del suo onomastico, piazzandosi davanti a tutti al termine di un giro pazzesco, col crono di 1.42.232. Antonelli partirà dunque domani dalla prima casella in griglia in Olanda, lasciandosi alle spalle Toba e Arbolino. Splendido quinto posto per Vietti.

