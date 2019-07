Moto2, Baldassarri e Marquez si stendono a due giri dalla fine: Fernandez ne approfitta e vince il Gp d’Olanda

Il pilota spagnolo approfitta dell’incidente tra Baldassarri e Marquez andando a vincere il primo Gran Premio in carriera

Prima vittoria in carriera in Moto2 per Augusto Fernandez, lo spagnolo si impone nel Gp d’Olanda di Moto2 sfruttando l’incidente avvenuto a due giri dalla fine tra Alex Marquez e Lorenzo Baldassarri. Un successo fortunato ma comunque prezioso per il pilota del Pons Racing Team, che precede sul traguardo un ottimo Brad Binder.

Terza posizione invece per Luca Marini, che conquista il secondo podio stagionale dopo quello ottenuto al Mugello. Quarto invece Luthi che scavalca Marquez nella classifica generale di sei punti, mentre Locatelli e Manzi chiudono rispettivamente al sesto e settimo posto. L’ultimo italiano nella top ten è Bezzecchi, che taglia il traguardo in decima posizione dietro Schrotter e Aegerter.

Valuta questo articolo