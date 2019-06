Moto2 – Bandiera rossa ad Assen: la caduta Ã¨ spaventosa, Pratama perde conoscenza [VIDEO]

Terrificante caduta ad Assen: Pratama perde conoscenza dopo un violento impatto con l’asfalto, bandiera rossa nelle Fp1 di Moto2

Il weekend di gara di Assen è iniziato con non poche preoccupazioni: diverse le cadute che hanno allarmato gli spettatori, da quella di Petrucci, rientrato fortunatamente ai box senza conseguenze, a quella di Lorenzo, costretto ad andare al centro medico per degli accertamenti.

A dare un grosso spavento agli spettatori e a tutti gli uomini ai box è stato però in particolar modo Ekki Pratama: il pilota indonesiano, dopo un leggero contatto con la gomma di Stefano Manzi, ha perso il controllo della sua moto in curva 9, finendo così fuori dalla pista. L’impatto è stato tremendo per Pratama, che in un primo momento è sembrato aver perso conoscenza. Il pilota indonesiano è stato immediatamente soccorso sul posto e, dopo aver fortunatamente ripreso conoscenza, è stato trasportato in ambulanza al centro medico.

“Ha subito un trauma cranico commotivo, aveva perso conoscenza, adesso ha riacquisito conoscenza adesso stiamo facendo degli accertamenti, probabilmente farà una tac cranio, forse anche total body“, questi i primi aggiornamenti del Dottor Zasa ai microfoni Sky.

